Mezzala, trequartista, esterno d'attacco. Rodrigo De Paul sa fare tutto, motivo per il quale è in cima alla lista dei desideri di molti clubNell'ultima finestra di mercato ha parlato con il suo agente ​Agustin Jimenez, potrebbe tornare a farlo nei prossimi giorni. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2024, nonostante l'Udinese non abbia escluso direttamente e indirettamente la conferma,. Dopo una stagione on fire, con 7 gol e 6 assist in 34 partite di campionato, l'ex Valencia vuole il salto in una big, a 26 anni vuole combattere per obiettivi diversi dalla salvezza.Il problema per il Milan non è l'ingaggio (De Paul guadagna circa 800 mila euro a stagione, in rossonero prenderebbe quasi il triplo)Una cifra che dalle parti di via Aldo Rossi ritengono eccessiva. C'è però margine per trattare, nell'affare potrebbe essere inserita una contropartita gradita ai friulani, tra i nomi da valutare ci sonosul quale è forte il Torino, e, impegnato con il Pordenone nei playoff di Serie B, dopo una stagione convincente in prestito (5 gol e 4 assist).L'Udinese di certo non vuole svendere De Paul, ma lavora già al sostituto. Che potrebbe essere una vecchia conoscenza dell'ambiente bianconero., all'Udinese ​dal 2011 al 2014, con un totale di 104 presenze e 8 gol. Un argentino per un argentino, qualcosa si muove.