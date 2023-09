Radeha dato ragione a Stefanoche aveva messo il veto alla sua cessione durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. Il nazionale bosniaco è una pedina fondamentale per ilanche da regista, la prestazione offerta contro la Roma ne è la prova tangibile.- La tentazione c’è stata eccome per Krunic e si chiamava. D’altronde quando ti propongono disi fa fatica a rimanere indifferenti. Ma Rade non ha mai forzato la mano per andare via per il grande rispetto che nutre nei confronti di una società, il Milan, che gli ha dato la possibilità di giocare in Champions League e di vincere uno scudetto.Il Milan non è rimasto indifferente dinanzi alla serietà del giocatore e alle prestazioni offerte in queste avvio di campionato. Gli riconosce una leadership importante dentro e fuori dal campo. Ecco perchéUn premio meritato per un giocatore sempre più fondamentale.