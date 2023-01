Uno dei pochi a salvarsi anche nel deludente pareggio ottenuto dal Milan contro il Lecce. Brahim Díaz è una certezza per Stefano Pioli, il rapporto tra i due è di grande stima e fiducia reciproca.. Per la soddisfazione di Paolo Maldini e Frederic Massara che sul talento nativo di Malaga avevano scommesso in tempi non sospetti.Quattro gol e due assist in campionato in sedici presenze sono un bottino di tutto rispetto. E che fa felice anche il Real Madrid per due motivi:Da un lato sono in corso delle valutazioni perché Ancelotti vorrebbe riaverlo a disposizione nella prossima stagione, dall’altro la valutazione da 22 milioni fatta la scorsa estate ora ha basi solide.. Considerando gli investimenti fatti su Yacine Adli e Charles De Ketelaere, 22 milioni sono ritenuti troppi. Ecco perché nelle idee di Maldini c’è quella di provare a rinegoziare la cifra provando ad ottenere uno sconto. Pioli attende e spera, Brahim resta un giocatore centrale per il suo progetto tecnico.