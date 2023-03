Il curioso caso di Aster Vranckx. Il centrocampista belga trova poco spazio in campo con Pioli. Ma, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando seriamente di riscattarlo a titolo definitivo dal Wolfsburg, per 12 milioni di euro come stabilito la scorsa estate o con un nuovo prezzo da trattare col club tedesco.