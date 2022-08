Il Milan continua a cercare il profilo giusto da aggiungere alla propria mediana: dopo aver studiato attentamente il nome di André Onana, i rossoneri hanno preso atto della fermezza del Bordeaux sulla cessione a titolo definitivo e pertanto ha momentaneamente mollato la presa sul camerunense.



ONANA COMUNQUE IN ITALIA? - Intanto si registra l'interesse dello Spezia: i liguri, in cerca di un centrocampista dopo la partenza di Maggiore verso la Salernitana, ci hanno provato per Zurkowski della Fiorentina ma potrebbero virare sul classe 2000, che ha voglia di Serie A e soprattutto di lasciare il retrocesso Bordeaux.