Operazione in uscita per il Milan: il portiere classe 2002 Andreas Jungdal andrà a giocare in Austria all'Altach, squadra allenata dall'ex attaccante Klose. Un affare chiuso in queste ore con la formula del prestito con riscatto e controriscatto in favore dei rossoneri.



I NUMERI - Arrivato al Milan nell'estate 2019, il portiere danese è stato titolare in Primavera prima di fare la spola con la prima squadra, ma non è mai riuscito a debuttare tra i grandi: in questa stagione ha totalizzato 14 panchine tra campionato e Champions. Ora inizia un nuovo capitolo all'Altach, terz'ultimo nel campionato austriaco con 15 punti.