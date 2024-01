Milan, dentro la crisi di Leao: preoccupa un dato

Rafael Leao non riesce più a trovare il gol in campionato. L'ultima rete del numero 10 del Milan, in Serie A, risale addirittura al 23 settembre, quando il club rossonero sconfisse il Verona a San Siro per 1-0. Ma non è solo il digiuno dal gol che sta attanagliando il portoghese. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Leao non tira in porta dal 29 ottobre, praticamente tre mesi.