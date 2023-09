tecnico, atletico e mentale di portata abissale tra il Milan e l’Inter. Vero è che il gol di Dzeko dopo una manciata di secondi nella gara d’andata aveva subito spianato la strada ai nerazzurri verso la finale di Istanbul, mae obiettivi nell’ affermare che sui 180 minuti la qualificazione interista non è mai stata in bilico. Un po’ come accaduto a maglie invertite nel doppio quarto di finale dell’Inter di Mancini, quello per intenderci, che si concluse con i fumogeni e l’Euroderby sospeso.e non ha sfiorato nemmeno per un secondo la remota possibilità di passare il turno. Tra Inter e Milan sembrava ci fosse una differenza gigante, forse addirittura incolmabile.Noi onestamente no.Anzie una conseguente dilatazione del divario nei confronti dell’Inter. E invece, per fortuna, la nostra sensazione si sta rivelando del tutto sbagliata.della sua recente storia, mentre Furlani e Moncada stavano approntando una campagna acquisti e cessioni superlativa. E, cosa che sottolineo sempre,ergo operazioni atte a impattare direttamente e positivamente sul patrimonio societario, non foriere di debiti fini a se stessi.di quello della scorsa stagione, dal punto di vista tecnico, fisico, di esperienza ad alto livello e dalle spiccate attitudini offensive. A questo punto il dubbio che ci è venuto consisteva nel fatto checosì tanti nuovi innesti in pochissimo tempo e che fosse in grado di trovare subito il famoso “equilibrio”, soprattutto a livello difensivo. Anche questa perplessità è stata spazzata via dalle tre vittorie nelle prime tre partite, di cui due in trasferta e dal modo in cui sono maturate.. Non tanto per le numerose e pesanti partenze nerazzurre, quanto per il sontuoso mercato rossonero. Al di là di come finirà questo attesissimo derby, all’inizio dell’estate era impensabile per tutti che il Milan si riuscisse a presentare ad armi pari al fischio d’inizio di questa prematura stracittadina. Quindi dobbiamo dare atto a società ed allenatore che sono già riusciti a raggiungere un primo piccolo grande obiettivo:L’ultimo derby di campionato che risaliva allo scorso gennaio aveva segnato una svolta tattica e filosofica del Milan di Pioli. Infatti, dopo aver subito una serie di imbarcate, tra cui quella della Supercoppa proprio contro i nerazzurri,: a partire da quel derby il Milan d’assalto campione d’Italia in pectore si trasformava in una squadra che difendeva bassa e ripartiva in contropiede. Una metamorfosi che ha permesso a Pioli di chiudere bene la stagione sia in Italia sia in Europa, ma che contraddiceva in toto lo spirito che il tecnico emiliano aveva inculcato alla squadra nel suo triennio.di chi vuole imporre il proprio gioco ai rivali di sempre. E anche questo è un obiettivo raggiunto non da poco. Comunque vada a finire. Premesso tutto questo, non lo diciamo per scaramanzia, dobbiamo accettare cheAnche perché, sulla carta, èInfatti, sinceramente, non capiamo perché, da parte di tifosi e giornalisti di area nerazzurra, sia statoViene da pensare che la stampa “orientata” non sia più una peculiarità rossonera come i cugini ci hanno raccontato per anni…