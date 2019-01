Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo, non piace solo al Milan. Come scrive Tuttosport, anche l'Inter sta pensando al centrocampista del Sassuolo: nei giorni scorsi Piero Ausilio, ds nerazzurro, ha incontrato Giovanni Carnevali, ad neroverde, per parlare del riscatto di Matteo Politano (fissato a 20 milioni, con la volontà dell'Inter di inserire una contropartita tecnica) e prendere informazioni sul mediano, passato dal settore giovanile interista.