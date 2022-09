Sergino Dest, nuovo esterno del Milan, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: "Quello che posso fare è dare il 100% affinché il Milan possa decidere di tenermi. L'ambientamento in Italia sta andando bene, è stato tutto molto veloce e non ho avuto molto tempo per guardami intorno e visitare la città. In squadra sono tutti molto accoglienti, non è facile ricordare tutti i nomi, ma il mister mi aiuta".