Antonio Di Gennaro ha preso la parola ai microfoni di radio Bruno Firenze dove ha parlato della situazione attaccanti in casa Fiorentina: "In attacco? Per me il punto di riferimento è Beltran, la mia sensazione è che Nzola soffra proprio il fatto di essere stato richiesto espressamente dall'allenatore. Un altro esempio? Aramu, che a Venezia faceva il bello e il cattivo tempo e con il Genoa non si è mai visto. Il gol di Bonaventura è di una fattura squisita, la sua leadership a Milano non l'avevo mai vista, è una cosa tutta viola. A 34 anni. Faccio poi una battuta: che pacchetto che avete dato al Milan con Jovic..."