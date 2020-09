Il Milan è pronto a tornare in Europa 644 giorni dopo l’ultima volta. Giovedì la squadra di Stefano Pioli sarà in campo contro lo Shamrock Rovers nella sfida valevole per il secondo turno di qualificazione di Europa League. Neanche il tempo di riassaporare il gusto di una gara europea e già si parla della vittoria della seconda coppa più importante d’Europa. A lanciare la sfida ai rossoneri, spiega Agipronews, pensano i trader che aprono una scommessa proprio sul Milan che alza l’Europa League, ma entro il 31 agosto 2023. Tale eventualità, mai riuscita nella storia rossonera, è offerta a 9,00. Una quota non troppo alta, segno che i presupposti per tornare a vincere un trofeo internazionale ci sono: l’ultimo è stato il Mondiale per Club nel 2007/08.