Sarà Slavko Vincic a dirigere Atletico Madrid-Milan in Champions League mercoledì, i rossoneri hanno un solo precedente con il fischietto sloveno e non felice. L'anno scorso Vincic arbitrò l'andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United a Old Trafford, un 1-1 caratterizzato dalle polemiche del Milan per due episodi: il gol regolare annullato a Kessie nonostante il VAR per un fallo di mano (le immagini non chiarivano se ci fosse stato o meno un tocco con il braccio del centrocampista ivoriano) e il mancato secondo giallo a McTominay per fallo su Krunic.