Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan TV nel post partita di Atletico Madrid-Milan: “Io gioco il mio calcio, faccio quello che so fare meglio. Mi piace giocare, sono contentissimo per la vittoria. Mi sono divertito, giocare a calcio è divertente. Super contento, meritavamo. Abbiamo meritato per tutto quanto fatto in campo, abbiamo sfruttato questa situazione. La meritiamo così come meritavamo la prima partita. Wanda Metropolitano? Sembrava San Siro, incredibile (ride, ndr). Sono grato a tutti i nostri tifosi, il loro sostegno è incredibile e si meritano questa vittoria”.