Il, un binomio che si è consolidato negli anni diventando quotidianità per il mondo rossonero, anche dopo la decisione, lo scorso giugno, di dire basta e lasciare il calcio giocato. Una decisione che, momentaneamente, ha portato lo svedese a separarsi dal Diavolo, con la promessa però di tornare insieme un giorno. Segnali ce ne sono stati nel corso degli ultimi mesi, soprattutto dopo la pesante sconfitta nel derby con l'Inter:, la presenza in tribuna a San Siro contro ilprima e lapoi. Ma soprattutto gli incontri conche hanno riacceso l'entusiasmo dei tifosi, pronti a riaccogliere lo svedese. Eppure nulla si è ancora concluso, non per la mancanza di volontà delle parti:- Capire quale possa essere la mansione più corretta per l'ex attaccante è il nodo principale dell'intera vicenda. D'altronde Ibra è una presenza imponente nello spogliatoio rossonero,, ma che allo stesso tempo potrebbe rivelarsi scomoda per Pioli. Anche perché lo svedese ha le idee chiare:. E' esattamente questo il senso delle parole rilasciate al Festival dello Sport: "Sto prendendo tempo per capire cosa voglio fare. Ci sono più offerte ora che quando giocavo. Se entro in qualcosa voglio fare la differenza, essendo me stesso.. Entro, inizio da zero e faccio quello che riesco a fare. Poi ovvio, c'è anche la tua immagine da personaggio. Vediamo cosa succede, qualcosa succede. Ho avuto qualche meeting col Milan. Il boss, l'altro boss. Parliamo. Vediamo dove si arriva. È il momento di conoscerci.".PROSEGUONO I CONTATTI - Dal campo alla scrivania nulla cambia per Ibrahimovic: è un leader, vuole essere importante anche in una nuova struttura dove non esiste una sola persona che detiene il potere ma tutti sono fondamentali e collaborano per arrivare al risultato. Su questo vertono le riflessioni dello svedese con il Milan che attende, i contatti proseguonoe capire se ci siano le condizioni per concretizzare il ritorno di Zlatan in rossonero, questa volta con una nuova veste.