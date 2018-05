L'accordo era stato praticamente raggiunto in ogni dettaglio, a inizio aprile. Patrick Cutrone era pronto a legarsi al Milan fino al 2023, formalmente un rinnovo fino al 2022 per questioni burocratiche con l'opzione per un altro anno a blindare ulteriormente l'attaccante classe '98. Tutto fatto a livello verbale, non fosse che quella firma sul contratto prevista per il 10/15 aprile non c'è stata. Da quei giorni è passato un mese, è cambiata la stagione del Milan e non ci sono ancora certezze sulla situazione societaria e dirigenziale - ovvero sul ruolo di direttore sportivo - per la prossima stagione.



VOLONTA' CHIARA - Per questo, il rinnovo di Cutrone si è bloccato nella sua fase finale, al momento delle firme e dell'ufficialità. Fondamentale ricordare che non c'è alcuna fretta, perché Patrick ha già un contratto lungo col Milan e ha rinnovato ben due volte nell'ultimo anno; ma questo accordo avrebbe blindato ulteriormente l'attaccante che ha fatto meglio quest'anno in rossonero con un ingaggio totalmente riconosciuto da giocatore di prima squadra. Salta tutto? No, ad oggi il Milan ha preso tempo per chiarire i propri investimenti anche sui rinnovi oltre che sugli acquisti a fine stagione, ma intende puntare forte su Cutrone. L'attaccante cresciuto nel settore giovanile del Diavolo però è corteggiatissimo, le richieste non mancano, il Milan attende il verdetto dell'Uefa sulle sanzioni per il Fair Play Finanziario e l'esito di questo finale di stagione; poi, sarà anche il momento di Cutrone. Per tornare a sedersi al tavolo con i suoi agenti dopo la firma rinviata, non c'è più nulla di scontato; ma con l'intenzione confermata di puntarci forte.