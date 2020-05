Florentino Ibrain Morris Luis, più semplicemente Florentino è un mediano che per le movenze assomiglia a Pogba ma rispetto al francese ha meno qualità offensiva e una propensione naturale alla fase difensiva.Come schermo davanti alla difesa ha davvero pochi eguali nel campionato portoghese, tanto che in passato aveva attirato le attenzioni di diverse società molto importanti come la Roma e il Manchester City.Paolo Maldini e Frederic Massara stravedono per questo centrocampista portoghese di vent'anni.C'è anche un retroscena che possiamo raccontarvi:Le valigie erano già pronte in attesa di quella chiamata che poteva cambiare la sua vita professionale. L'ostacolo è stato il Benfica che, al termine di una lunga trattativa, non ha accettato la proposta di un prestito biennale oneroso con diritto di riscatto.- Florentino resta un nome nella lista del Milan anche in vista della prossima stagione. Il responsabile dell'area scouting Geoffrey Moncada lo conosce a memoria e ha sempre fornito una relazione positiva sul giovane talento di origine angolane. Luis, essendo uno dei fiori all'occhiello del vivaio 'encarnado', ha grande rispetto per il Benfica ma non ha mai smesso di seguire il Milan, con l'idea sempre viva di un possibile futuro in rossonero con il suo amico Leao.