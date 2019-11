Stefano Pioli sta valutando in questi giorni di impiegare la difesa a 3 nel prossimo match contro la Juventus, utilizzando lo svizzero Ricardo Rodriguez da centrale di sinistra. A centrocampo va verso la conferma Bennacer, mentre è ballotaggio tra Biglia e Kessie. Piatek è in vantaggio su Leao per il ruolo di unica punta, assistito da Calhanoglu e Paquetà. Da valutare ancora l'impiego o meno di Suso, sulla via del recupero dopo lo stop muscolare che lo ha reso indisponibile contro la Lazio.