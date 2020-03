Alexis Saelemaekers è arrivato al Milan quasi a sorpresa per rimpiazzare, almeno numericamente, Suso negli ultimi giorni del mercato invernale.Il classe 1999 è stato acquistato soprattutto per la facilità di corsa che gli permette di disimpegnarsi sia da esterno in un centrocampo a quattro che da terzino destro.Il ventenne belga ci aveva messo dieci minuti a dire sì al Milan. La chiamata di Maldini è stata una motivazione in più, Alexis non era nella pelle per un'occasione unica per la sua carriera.. E ne serviranno altri quattro per 4 dal club di Bruxelles. Al giocatore è stato riconosciuto un ingaggio inferiore al milione di euro.Complice l'emergenza del coronavirus, il Milan ha avuto poco tempo per saggiare le qualità del nativo Berchem-Sainte-Agathe che ha avuto la possibilità di giocare soltanto tre piccoli spezzoni di gara, collezionando 32 minuti cumulativi tra Serie A e Coppa Italia. E' oggettivamente molto difficile giudicare un giocatore su un lasso temporale così esiguo, il rischio di sbagliare è elevato. Senza dimenticare che chi ha scelto Saelemaekers potrebbe non rimanere in carica anche nella prossima stagione.Le indiscrezioni raccontano quanto sia più probabile il primo scenario raccontato: Saelemaekers rientra, per costi e carta d'identità, nella linea che Ivan Gazidis intende portare avanti.