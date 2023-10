Emergenza difesa per il Milan con Kalulu, Kjaer e Pellegrino fermi al box. Qualora si decidesse di intraprendere la strada dell'operazione per il difensore francese ex Lione, il club rossonero si vedrebbe costretto a tornare sul mercato per prendere un difensore centrale. Ma non sarà l'unico intervento di gennaio: Furlani e Moncada vogliono ultimare la trattativa per portare Juan Miranda a Milanello, regalando così a Pioli il vice Theo Hernandez tanto cercato.