Dopo i soli sei punti in quattro partite e il gioco che stenta a decollare, la dirigenza del Milan esprime il proprio malcontento: la società è infatti insoddisfatta per la prestazione e la sconfitta senza appelli nel derby, si aspettava di essere più avanti nella costruzione di una precisa identità, ma garantisce "pieno supporto" ai giocatori e all'allenatore Marco Giampaolo, secondo quanto riportato dall'Ansa.



TORINO GIA' FONDAMENTALE - Intanto questa mattina il dt Paolo Maldini e il ds Ricky Massara sono stati a Milanello per osservare l'allenamento e analizzare con Giampaolo la sfida contro l'Inter, in attesa del match di Torino di giovedì sera, che potrebbe già essere fondamentale per il futuro del tecnico rossonero.