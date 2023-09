Come riportato da Sky Sport, per la sfida di Champions League contro il Newcastle, è possibile che Pioli opti per 2-3 cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro l'Inter, con una novità assoluta. Oltre al rientro di Tomori al posto di Kjaer, potrebbe esserci la prima gara da titolare per Samuel Chukwueze. Non è da escludere anche un cambio a centrocampo, con uno tra Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders che potrebbe riposare.