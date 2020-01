Ripresa dei lavori per il Milan, che dal 30 dicembre si è ritrovato a Milanello per iniziare a preparare la sfida contro la Sampdoria, in attesa dell'arrivo in gruppo di Zlatan Ibrahimovic. Ieri, però, protagonista è stato Paolo Maldini, direttore tecnico, che si è recato nello spogliatoio per un discorso alla squadra. Dopo il 5-0 subito a Bergamo, Maldini ha fatto capire che ci sono pochissimi margini di errore, chiedendo maggior senso di appartenenza alla maglia. Chi resterà a Milano, dunque, dovrà essere pienamente convinto. Lo riferisce Sky.