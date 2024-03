Milan, distorsione al ginocchio per Kalulu: le condizioni

Redazione CM

Pessima notizia per il Milan di Stefano Pioli che deve immediatamente effettuare una sostituzione all’inizio del secondo tempo. Infatti, il tecnico rossonero, in avvio di ripresa, ha inserito Matteo Gabbia, togliendo dal campo Pierre Kalulu. Il difensore centrale francese, al rientro dal 1’ dopo quasi 4 mesi, ha avuto un problema fisico, la cui entità è stata svelata in questi ultimi minuti. Il numero 20 rossonero è ritornato in campo, dagli spogliatoi, prima dei suoi compagni di squadra, per sostenere un test fisico e provare a capire le sue condizioni. Dopo pochi scatti, ha deciso di abbandonare il campo, rendendo nota la sua decisione allo staff tecnico e medico rossonero.



I primi aggiornamenti sulle condizioni di Kalulu riportano come il giocatore abbia subito una piccola distorsione al ginocchio sinistro, nessun problema muscolare quindi per il transalpino. Seguiranno ulteriori informazioni, a seguito degli esami strumentali di rito che Kalulu sosterrà nelle prossime ore.