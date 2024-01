Milan diviso tra Pioli, Conte e Thiago Motta: la verità sul futuro

Le strade di Stefano Pioli e del Milan potrebbero dividersi a fine anno, ma questo dipende da molti fattori, compreso l'andamento in questa seconda parte di stagione. Nel caso i due cammini si separassero, il ballottaggio su chi sarà il prossimo tecnico del Milan è vivo.



La stagione rossonera, come riporta Tuttosport, è come se fosse arrivata a un punto morto. In questo momento, il club di Via Aldo Rossi è troppo lontano da Inter e Juve per cercare una rimonta, ma ha anche un buon margine sulle inseguitrici che cercano un posto Champions League. La società, in ogni caso, è ancora totalmente fiduciosa dell'allenatore rossonero, vista anche l’opportunità rappresentata dall’Europa League.



Rimangono, però, le ipotesi sui possibili sostituti. In pole position c'è Thiago Motta. Il profilo del tecnico bolognese è quello più realistico e adatto, sia da un punto di vista economico che sotto l'aspetto del progetto. Inoltre, un ipotetico ingaggio dell'italo-brasiliano, potrebbe anche favorire la trattativa per Zirkzee. Ai piani alti di Casa Milan, però, piace molto anche Antonio Conte. Tra i suoi sponsor c'è anche Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico pugliese vorrebbe ritornare in Italia e la soluzione rossonera sembrerebbe la più immediata. Eppure il profilo di Conte non sembra mettere d'accordo tutti, non solo per l'ingaggio elevato, ma anche per le richieste per il mercato.