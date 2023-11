Il Milan ha inserito alla voce priorità per il mercato di gennaio l’arrivo di un nuovo difensore. Uno dei profili seguiti che convince maggiormente l’area scouting è quello del centrale inglese Lloyd Kelly, capitano del Bournemouth. Moncada lo ha seguito dal vivo in occasione della partita con il Burnley ed è rimasto favorevolmente impressionato, ma i segnali che arrivano dal club inglese non sono positivi: le “Cherries” considerano incedibile il classe 1998. Ora il club rossonero dovrà valutare se proseguire la trattativa con l’intenzione di trovare un accordo per la prossima stagione a parametro zero in virtù di un contratto in scadenza nel mese di giugno del 2024.



MERCANDALLI OSSERVATO - Tra i profili osservati per il futuro dal Milan c'è quello di Alessandro Marcandalli, difensore di proprietà del Genoa, ma che tanto bene sta facendo alla corte di Alessandro Nesta con la maglia della Reggiana in Serie B. Classe 2002, difensore centrale italo-nigeriano, Marcandalli sta mettendo in mostra delle qualità ritenute interessanti dal club rossonero.