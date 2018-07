Il primo effetto del passaggio del Milan in mano a Elliott sarà chiaro domani pomeriggio, quando si riunirà il primo Cda del club rossonero (16,30), dopo l'uscita di scena di Li Yonghong, per convocare l'assemblea in cui saranno ratificate le nomine dei nuovi consiglieri, probabilmente nella mattinata di sabato 21 luglio. Secondo alcune previsioni, la squadra potrebbe di nuovo essere messa in vendita nel giro di uno o due anni, dopo essere stata valorizzata. In questo periodo Elliott potrebbe anche farsi affiancare da un socio di minoranza come Riccardo Silva.