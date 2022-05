Milano si addormenterà rossonera e si risveglierà domani ancora con le tinte sociali del Milan per una festa che non avrà fine. A partire dalle 18, infatti, per le vie della città la squadra si ritroverà a Casa Milan per poi salire sul pullman scoperto che porterà in giro la coppa dello Scudetto e i campioni rossoneri per le vie della città.



IL PERCORSO - Partenza da Casa Milan, poi il pullman percorrerà viale Traiano, viale Scarampo, viale Serra, viale Certosa, piazza Firenze, corso Sempione, via Canova, viale Milton, via Moliere, viale Alemagna, via Paleocapa, piazzale Cadorna, Foro Buonaparte, via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici e infine terminerà la sua corsa in una piazza Duomo che potrà tingersi nuovamente di rossonero come già accaduto questa sera.