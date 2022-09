Dopo il rinnovo di Rade Krunic il Milan si prepara a mantenere la promessa fatta anche a Sandro Tonali che, ormai da tempo, sta trattando il suo prolungamento di contratto. Il centrocampista italiano, che la scorsa estate pur di rifirmare con il club rossonero si era abbassato l'ingaggio. Domani sarà il suo giorno con il Milan che, questa volta, lo premierà per il rendimento mostrato in campo.



CIFRE E DURATA - Tonali domani è atteso presso la sede per mettere nero su bianco gli accordi trovati in questi giorni. L'azzurro firmerà un nuovo accordo che porterà l'attuale scadenza al 30 giugno 2026 fino al 30 giugno 2027, quindi confermando un contratto quinquennale. Ci sarà, inoltre, un sostanziale aumento dell'ingaggio che sarà quasi raddoppiato fra parte fissa e bonus rispetto agli 1,4 milioni percepiti attualmente. Domani sarà il Tonali-day, una delle firme più attese dai tifosi rossoneri.