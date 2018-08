Nikola Kalinic all'Atletico Madrid. L'accordo tra il Milan e il club spagnolo è stato raggiunto proprio in giornata per una cifra che si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro. L'attaccante croato lascerà il Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto (obbligo di riscatto "mascherato"). Già nella giornata di domani il croato sosterrà le visite mediche con l'Atletico per diventare un nuovo giocatore dei Colchoneros. Termina dunque dopo una sola stagione l'esperienza in rossonero di Kalinic. Importante operazione in uscita chiusa da Leonardo dopo il maxi scambio con la Juventus della scorsa settimana.