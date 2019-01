Come riportato da Sky Sport, domani ci sarà l’incontro tra Milan e Genoa per Piatek e si capirà se la società rossonera si presenterà subito con l’offerta richiesta da Preziosi, 40 più bonus, oppure con una più bassa. Domani si capirà se ci vorranno giorni per chiudere oppure se domani si potrà definire tutto.