Ancora qualche ora, poi arriverà la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, espulso all'83' per le vibranti proteste all'indirizzo del direttore di gara Mazzoleni, rischia uno stop di due giornate, che gli farebbero saltare le sfide di campionato contro Lazio, molto importante per la lotta al quarto posto, e conto il Parma, ma c'è un precedente che lascia sperare i rossoneri. Come riporta l'ex arbitro Marelli, intervistato da MilanNews, "l'anno scorso in un caso simile il Giudice Sportivo diede un'interpretazione piuttosto fantasiosa, dando una sola giornata ad Immobile e sospendendo la seconda con la condizionale". Difficile che possa ripetersi, la squalifica di due giornate come prevede il regolamento per comportamento antisportivo (nel caso del Pipa proteste e atteggiamento ostile nei confronti dell'arbitro) resta l'opzione più probabile, ma attenzione alle sorprese.