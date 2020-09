Doveva essere mercoledì e cosi sarà: domani visite mediche di #Tonali — Daniele Longo (@86_longo) September 8, 2020

La settimana da sogno per ilrossonero sin da bambino, sta per iniziare: secondo quanto appreso da Calciomercato.com,che assaggerà la realtà milanese con i test medici, l'idoneità e poi la firma, prima dell'ufficialità.- I termini dell'affare sono illegati al raggiungimento di determinati obiettivi e numero di presenze, più il 10% dell'eventuale futura rivendita al Brescia., più alcuni bonus per risultati e prestazioni individuali. Tonali dovrebbe vestirequella del suo idolo Gattuso.