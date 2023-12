Continua il percorso di recupero di Rafael Leao: il portoghese, indisponibile per un problema muscolare, quest'oggi ha svolto un allenamento individuale a parte. Domani sarà una giornata importante per il numero 10 rossonero, che lo scorso 11 novembre contro il Lecce si è procurato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro e si sottoporrà a nuovi esami di controllo per capire se il suo problema fisico si è risolto o meno.