Si riaccende l'asse tra Milan e Fiorentina sul mercato. È stato fissato un nuovo incontro domattina a Milano, sul tavolo due pedine che tanto interessano ai rossoneri: Veretout e Pezzella.



NUOVO RILANCIO - Il Milan non vuole mollare la presa su Veretout, pur consapevole che la Roma ha avanzato una proposta economicamente più forte alla Fiorentina: una cifra vicina ai 20 milioni di parte fissa più bonus. I giallorossi non sono andati avanti e hanno bloccato anche la trattativa riguardante il difensore dell'Atalanta Mancini. Ecco perché Maldini ha strappato un nuovo appuntamento a Joe Barone e Pradè, auspicando che la proposta da 15 milioni più Biglia venga presa in considerazione. Non è da escludere che il Milan alzi leggermente la posta ma la base è questa.



INTERESSE PER PEZZELLA- Conferme su quanto raccontato ieri: il Milan è interessato a German Pezzella, difensore della nazionale Argentina e capitano della Fiorentina. Dopo l'incontro conoscitivo di ieri a casa Milan con il suo agente Martin Guastadisegno, i rossoneri vogliono approfondire il discorso con il club viola. E in questo senso il faccia a faccia di domani può portare a degli sviluppi su entrambi i fronti.