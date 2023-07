In attesa di sistemare il centrocampo con l’arrivo, sempre più probabile, di Musah il Milan continua a lavorare incessantemente anche per rinforzare il reparto offensivo. Domani è previsto un confronto molto importante con il Villarreal per Chukwueze e Danjuma.



LA VERITÀ SULL’OLANDESE - Il Milan conosce molto bene Danjuma, lo segue dai tempi in cui militava al Bruges. Ecco perché ha accolto favorevolmente la proposta degli agenti: Arnault può lasciare la Spagna anche in prestito. D’Ottavio e Moncada lo considerano un’opzione interessante per dare un’alternativa di qualità a Pioli, Furlani lavora per abbassare la richiesta di 4 milioni per il prestito del Villarreal.



SPERANZA NIGERIANA - Per Chukwueze la strada è più in salita, ma il Milan non ha smesso di percorrerla. Serve uno sconto sostanzioso da parte del Villarreal alla richiesta di 35 milioni di euro per il nazionale nigeriano. Domani Furlani proverà a convincere il sottomarino giallo.