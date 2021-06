Se la montagna non viene da Maometto, allora Maometto andrà alla montagna. Gli Europei in corso con l'Italia impediscono a Gigio Donnarumma di volare in Francia, così il Paris Saint-Germain manda il proprio staff medico a Roma. Il responsabile dell'area sanitaria del club transalpino, Christophe Baudot è già arrivato nella Capitale.



Dove già in giornata il portiere classe 1999, che a fine mese si svincola a parametro zero dal Milan, effettuerà le visite mediche. Propedeutiche alla firma del contratto col PSG per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2026 con un ingaggio da 12 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi.