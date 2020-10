"E' stato sempre un gran giocatore, purtroppo quei momenti capitano, capitano a tutti, lui è stato molto bravo ad uscirne, a prenderne atto e diventare ancora più forte. Non sono sorpreso. Abbiamo anche Conti, non bisogna dimenticarsi che è un grande giocatore, loro si aiutano a vicenda, questa è la cosa più importante. Vedere due nello stesso ruolo che si aiutano non è una cosa da tutti. Sono anche grandissimi amici, sono due grandissimi giocatori che si fanno sempre trovare pronti. Questo fa capire che siamo un grande gruppo, c'è concorrenza ma anche un rapporto di amicizia, ci aiutamo l'un l'altro e questo è importante". Parole da capitano quelle rilasciate da Gianluigi Donnarumma a Milantv.