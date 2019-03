Dopo l’errore decisivo contro la Sampdoria, Gigioha parlato a DAZN: “. Quando si vuole giocare sempre dal basso capita di sbagliare, possono sbagliare tutti, mi dispiace perché non abbiamo preso neanche un punto, la testa è già all’Udinese. L’anno scorso non ho passato un periodo facile, se ho passato quello, posso passare anche questo. Devo andare avanti a testa alta, mai fermarsi, meno male che già martedì si gioca. Quagliarella? È un grandissimo amico, l’ho conosciuto in Nazionale, è un grandissimo amico e lo ringrazio tanto per essere venuto a consolarmi subito”.