Il Milan si gode il quarto posto in classifica e il ritorno a grandi livelli di Gigio Donnarumma, che oggi compie 20 anni. Intanto la sua valutazione di mercato torna a salire e ora si aggira sui 60 milioni di euro, ma con la qualificazione in Champions League può sfondare il tetto dei 100 milioni. Il suo contratto scade a giugno 2021, ecco perché i dirigenti rossoneri faranno bene a risolvere al più presto la questione rinnovo. Sempre secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, stavolta ci sarà la clausola rescissoria.