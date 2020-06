Secondo La Gazzetta dello Sport, per risolvere la questione del contratto di Gigio Donnarumma almeno temporaneamente, il Milan andrà da Raiola a proporre di allungare di un anno il contratto in scadenza il prossimo giugno. Un modo per uscire dallo stallo attuale e soprattutto dal rischio di arrivare troppo a ridosso di gennaio, dove Gigio si libererebbe a zero.