Samir, 35 anni, con il contratto in scadenza nel 2021, ha già raggiunto l’accordo per rimanere un’altra stagione con l’Inter., 21 anni, con il contratto in scadenza alla stessa data,per l’Inghilterra o la Francia, come è sempre più probabile. Se davvero sarà così, sarebbe un peccato per il Milan che perderebbe il portiere della Nazionale, destinato a raccogliere l’eredità di, ancora in campo a 42 anni, il doppio esatto dell’età di Donnarumma., infatti, come pensano molti,. Ripensare, per credere, a quanto ha pesato nell’Inter il recente infortunio di Handanovic e soprattutto all’importanza di Oblak per l’Atletico Madrid che ha parato tutto nell’ultima sfida di Champions contro il Liverpool mentre il suo collega Adrian, che sostituiva il titolarissimo Allison, ha spalancato la porta nel senso più letterale del termine a Llorente e Morata garantendo a Simeone lo storico successo ad Anfield con annessa qualificazione ai quarti di Champions.E a questo proposito ricordiamo che nell’estate del 2006, grazie al decisivo assist del suo ex preparatore Vecchi,pronto a trasferirsi al Milan dopo la retrocessione della Juventus in serie B, ma Berlusconi disse che non si potevano spendere 30 milioni per un portiere e così si andò avanti con Dida, mentre Buffon dopo tredici stagioni gioca ancora…perché il suo procuratorenon crede nel fondo, convinto che con questa gestione passeranno troppi anni prima che il club torni competitivo ad alti livelli. I fatti, per la verità, stanno dando ragione a Raiola, perchéa un massimo di due milioni, un indiretto segnale deltecnico. E come se non bastasse questo segnale, l’addio ufficiale die quello prossimo disono un ulteriore ostacolo per una eventuale trattativa, perché in tempi non sospetti avevano entrambi fatto capire di voler trattenere il portiere.. A questo punto, quindi, sembra molto difficile chesi metta a trattare con Raiola per una questione di principio, nella speranza di vendere subito il portiere per fare cassa e rinforzare la squadra.A quel punto, bisognerebbe incominciare subito aperché quello stesso superficiale ragionamento è già stato fatale allache ha venduto Allison per 75 milioni, ma con quei soldi non è stata rinforzata la squadra che non è più tornata in Champions, mentre Allision l’ha vinta a Liverpool.Per questi motiviperché proprio il recente ingaggio diha dimostrato, come i proverbi, che l’eccezione conferma la regola e nessuno come Donnarumma può rappresentare un’eccezione a livello economico, a patto di non fare follie. E allora, visto che già guadagna 6 milioni all’anno, mantenere questa cifra o ritoccarla leggermente, magari con formule nuove, potrebbe essere una soluzione che accontenta tutti.. Ma anche Donnarumna, invece di lanciare indiretti messaggi postando le sue foto con i libri per studiare l’inglese,facendo qualche sacrificio e soprattutto dicendo che vuole rimanere.E anche se all’epoca non c’erano procuratori,che sarebbe potuto andare alla Juventus e alla Sampdoria, ma accettò di giocare due campionati in serie B e poi fu premiato diventando il capitano del primo grande Milan di Berlusconi. Altri tempi d’accordo, ma l’attaccamento alla maglia, oltre che al denaro, sarebbe la prima risposta di Donnarumma per sperare in un nuovo grande Milan.