Un pomeriggio all'insegna dell'emozione. Quella di tutto San Siro nel salutare Ignazio Abate: lacrime, cori e striscioni per la sua ultima recita in rossonero dopo dieci anni. Anche per Cristian Zapata, anche lui al passo d'addio per fine contratto. Ma la vera scarica di adrenalina la regala san Gianluigi Donnarumma da Castellammare al 5' del secondo tempo quando, con un tuffo felino, respinge il tiro dal dischetto di Ciano mantenendo in vita un Milan, fin lì, privo di gioco e idee interessanti.



TOP PLAYER - Ancora una volta questo ragazzone di vent'anni ha dimostrato una personalità fuori dall'ordinario. Una parata bella e fondamentale nel momento più delicato, proprio come fanno i fuoriclasse. Il Milan deve ripartire dall'unica certezza e, probabilmente, anche unico vero top player della rosa: Gianluigi Donnarumma. Sempre più determinante in campo e fuori. Questa è stata la stagione della maturazione per il numero 99 rossonero sotto tutti i punti di vista. DA BLINDARE - Dopo essere stati ai ferri corti nell’estate 2017, il Milan e Mino Raiola ora sono tornati ad avere ottimi rapporti in virtù del cambio di proprietà e dell’allontanamento del duo Fassone-Mirabelli. Il motivo dello scontro in quella occasione fu il rinnovo multimilionario di Gigio Donnarumma, che firmò fino al 2021 per ben 6 milioni di euro a stagione. Nei diversi incontri, che si sono tenuti a Casa Milan, l'agente italo-olandese e Leonardo hanno iniziato a parlare del nuovo contratto. E’ probabile che l’ingaggio di Gigio possa aumentare e salire dai 6 milioni percepiti attualmente a 7 con la cessione del fratello Antonio. Per allontanare lo spauracchio Psg che è tornato a farsi sotto per il numero 99 rossonero.