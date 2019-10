L'affondo era già stato sferrato in passato trovando però la resistenza del Milan. Il Paris Saint Germain però non vuole mollare la presa e, come riporta Le10sport, potrebbe presentarsi alla porta dei rossoneri con una super offerta per Gigio Donnarumma. Ed è proprio per questo che il Milan non vuole farsi trovare impreparato e starebbe pensando di proporre un rinnovo di contratto al portiere classe '99 proprio al fine di poterlo vendere ad un prezzo maggiore e, possibilmente, all'estero.