Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha parlato a Sky del derby che si avvicina: "Il gap con l'Inter è minore. La società è stata brava a fare un buon mercato. Anche loro si sono rinforzati, ma grazie anche al mister il gap si è ridotto e ora dobbiamo dimostrarlo. Non vediamo l'ora di scendere in campo e dimostrare il nostro valore, ci giochiamo le carte. Loro sono una grande squadra e hanno un grande allenatore"



SU IBRA - "Tutti volevamo ci fosse e recuperasse, è carico per il derby. Averlo ci dà forza per il campionato. Siamo un gruppo giovane che deve crescere tanto, ma possiamo fare grandi cose"



SUL DERBY - '"Vogliamo riscattarci e disputare un grande derby. A volte giochi bene e non fai risultato, ma questa volta vogliamo vincere. Non abbiamo paura, siamo concentrati e tranquilli".