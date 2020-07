In una lunga intervista a Sky Sport, il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha parlato del momento di forma dei rossoneri e sull'obiettivo: "Tornare insieme, stare insieme e riprendere quello che avevamo perso. Avevamo perso tanti punti e avevamo tanta voglia di riprenderli perché sicuramente il nostro valore non è quello di prima, ma è quello di adesso".



Sul proprio sogno: "Il sogno nel cassetto è diventare il miglior portiere e vincere più titoli possibili. La Coppa del Mondo è il sogno di tutti, quindi quello è il primo sogno".



Sulla nazionale: "Stiamo molto bene insieme, è un bel gruppo. Peccato non ci sia stato l'Europeo quest'anno, ma è un bene per affrontarlo al meglio il prossimo anno".