Gianluigi Donnarumma si è sottoposto alla prima prova della maturità di ragioneria all'Istituto Fermi di Castellanza. All'uscita il numero 99 rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium: "È andata bene, ho scelto la traccia di Bassani de Il Giardino dei Finzi-Contini. In questi giorni ho studiato moltissimo, mamma mia, speriamo vada bene domani per economia aziendale. Speriamo di prendere il diploma".



SUI MONDIALI IN RUSSIA - "Sto studiando e li sto guardando, ci sono moltissimi portieri forti in Russia. La partita che mi è piaciuta di più è Spagna-Portogallo, mi sono divertito veramente tanto. Di mercato non parlo ragazzi".