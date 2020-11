La parata su Vlahovic nel primo tempo della gara con la Fiorentina vale come un gol segnato. Straordinario Gigio con un colpo di reni a deviare un missile terra-aria sul palo. Non contento il portierone rossonero si è inventato altri due grandi interventi: prima sul tentativo di scavetto di Ribery lanciato a rete, poi, con una deviazione felina, sul colpo di testa di Pezzella da un metro.per le ambizioni di un Diavolo che ora può iniziare a sognare qualcosa di incredibilmente grande come lo scudetto. Rimanere a lungo? Certo, ne parlerà il procuratore con la società. Non c’è nessun problema. Mino sa quello che deve fare, la società vedrà. Io intanto mi voglio godere questo momento”. Chiaro e sibillino nel pre-gara a Dazn. Parole di chi vuole vincere con la maglia rossonera, in barba a un contratto in scadenza tra sei mesi., è uscito allo scoperto come non gli era capitato nella trattativa tanto chiacchierata con il duo Fassone-Mirabelli.. Questo il pensiero ribadito dal ragazzo anche a chi gli sta vicino.Raiola il suo Modigliani vuole tenerselo stretto. E come ogni procuratore serio cerca di fare il meglio per il suo assistito. Come detto, in questo caso la strada che Donnarumma vuole seguire è a tinte rossonere. Ecco perché: i punti focali sono. La prossima settimana potrebbe essere decisiva nella negoziazione con Massara e Maldini, sono previsti nuovi contatti. Le intenzioni ci sono tutte, vedremo se arriverà anche il momento del nero su bianco.