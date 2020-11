Domenica sera alle 20.45 al San Paolo di Napoli andrà in scenaun gara che da molti è stata definita come sfida scudetto fra due squadre con tanti, tantissimi intrecci presenti e passati.è il simbolo di questa connessione, passato da essere giocatore, bandiera e poi allenatore del Milan ad essere poi scaricato e oggi si sta prendendo le sue rivincite al Napoli.potrebbe giocare con la maglia azzurra dopo aver vestito quella rossonera, ma andando indietro nel tempoGigio è infatti nato a Castellammare di Stabia e cresciuto calcisticamente nel club Napoli, ma a 14 anni fu protagonista di una delle trattative più chiacchierate della storia del calcio giovanile.aveva di fatto chiuso il colpo, ma poi arrivò Mauroche piazzo il sorpasso decisivo sui nerazzurri per portarlo al. Eppure in quegli anni il Napoli ebbe più volte la chance di tesserarlo.Per tutti i giovani del suo territorio e cresciuti nelle cosiddette società affiliateTanti sono stati i talenti sfuggiti agli Azzurri per questo motivo e fra questi ci fu proprio Donnarumma. Una scelta, quella di Gigio di andarsene dalla Campania, che lo porta ad essere spesso e volentieri accolto male al suo ritorno a Napoli. Domenica gli spalti saranno vuoti, ma il rimpianto di aver perso un talento come il suo rimane sempre nell'aria ad ogni sua parata.