Il Milan non ha chiuso al rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma anche se è consapevole che un eventuale prolungamento è tutt'altro che semplice a livello economico e in un clima di spending review degli stipendi. Secondo Tuttosport la chance di permanenza rimane bassa, ma non nulla e in caso di accordo il portiere si legherà al club rossonero con un contratto lungo di altri 5 anni.